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Dinçyürek’ten yeni hemşirelere “Özveriyle çalışın ve sürekli öğrenin" tavsiyesi

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, devlet hastanesi bünyesinde görev yapacak yeni hemşirelerin eğitim programlarına katılarak tavsiyelerde bulundu.

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Dinçyürek’ten yeni hemşirelere “Özveriyle çalışın ve sürekli öğrenin" tavsiyesi
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Dinçyürek, "Öncelikle devlet hastaneleri bünyesinde sağlık servislerine hoş geldiniz. Bu mesleği yapmak insan sevgisi ister ve özveri ister. Bu mesleği seçip burada olduğumuza göre bunu layıkıyla yerine getirdiniz. Bundan sonra da getireceksiniz." dedi.
 
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, göreve başlayacak hemşirelerin mesleğe diplomayla birlikte sınav sonucunda kamudan atanarak geldiklerini belirten Dinçyürek, başta Başbakanlık olmak üzere Maliye Bakanlığı ile yaptıkları çalışma sonunda 102 hemşirenin göreve başlamalarını sağladıklarını kaydetti. Dinçyürek ayrıca 14 yeni ebe ve hemşireyi de yakın tarihte kadroya dahil ettiklerini vurguladı.
 
Profesyonel yaşamda birçok yeni deneyimle karşılaşacaklarını vurgulayan Dinçyürek, hemşirelere yönelik tavsiyelerinde ise, "Sormaktan, okumaktan, öğrenmekten ne korkun, ne vazgeçin. Bu meslek hep üstüne koyarak devam eden ve el becerisini en üst düzeyde geliştirmeniz gereken bir meslektir" dedi.
 
Sağlık Bakanı Dinçyürek, hemşirelerin sağlık sistemine katkısını önemsediğini ve onların daha rahat çalışmaları için gerekli desteği vereceklerini belirtti. Son olarak, "Tekrar sağlık sistemimize, bizim bünyemize hoş geldiniz" diyerek hemşirelere başarılar diledi.
 
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