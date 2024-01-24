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Meclis Başkanı Töre, Türkiye’ye gitti

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Meclis Başkanı Töre, Türkiye’ye gitti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya gitti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre’yi Ankara Esenboğa Havalimanında KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.
Ankara’nın ardından Konya’da da temaslar gerçekleştirecek olan Töre’nin cumartesi yurda dönmesi bekleniyor.
Başkan Töre’ye temaslarında Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz  ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.
 
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