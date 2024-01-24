Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’de kayıtlı taşımacıların Güney Kıbrıs’a geçişlerini kısıtlayıcı bir takım düzenlemeler yapıldığı bilgisini aldıklarını kaydederek, gereken tedbirleri alacaklarını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtlı taşımacıların Güney Kıbrıs’a geçişlerini kısıtlayıcı bir takım düzenlemeler yapmakta olduğu bilgimize gelmiştir.

Bakanlık olarak bu konuda gereken takibi yaparken, sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptığımızı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin atacağı adımlara göre, mütekabiliyet esasları içerisinde gereken tedbirleri alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”