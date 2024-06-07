banner913
banner932
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
24 0
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
17 0
 
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
12 0
Yangın tamamen söndürüldü
Yangın tamamen söndürüldü
8 0
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
18 0
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
25 0
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
56 0
banner1032
banner1038

Meclis Başkanı Töre, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

banner1020

banner974
Meclis Başkanı Töre, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret etti
banner971
Azerbaycan’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılanan Başkan Töre, Büyükelçi Bağcı’ya üzerinde “3 devlet tek millet yazılı” tablo hediye etti.
Töre’ye ziyaretinde; UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti. 

Töre’nin bugün Bakü’de çeşitli ziyaretler ve temaslar yapması bekleniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.