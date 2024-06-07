Meclis Başkanı Töre, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Azerbaycan’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.



Meclisten verilen bilgiye göre, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılanan Başkan Töre, Büyükelçi Bağcı’ya üzerinde “3 devlet tek millet yazılı” tablo hediye etti.

Töre’ye ziyaretinde; UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.



Töre’nin bugün Bakü’de çeşitli ziyaretler ve temaslar yapması bekleniyor.

