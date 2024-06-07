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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu: “Berberlerin hizmet tarifelerini euro olarak belirlemesi tüzüğe aykırı”

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Amcaoğlu, etiket ve listelere satış fiyatlarının Türk Lirası olarak yazılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu: “Berberlerin hizmet tarifelerini euro olarak belirlemesi tüzüğe aykırı”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede erkek berberlerinin fiyat listelerini euro olarak belirlemesinin, Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında kabul edilen ilgili tüzüğe aykırı olduğunu açıkladı.  Amcaoğlu, Berberler Birliği'ne tüzüğe uymaları gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdiklerini de kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla 2005 yılında hazırlanan ve 20 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü”nü hatırlattı.
Amcaoğlu, “Bu tüzüğün ‘Etiketlerin ve Listelerin Biçim ve Kapsamı’ başlıklı 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, etiket ve listelere satış fiyatlarının ‘Türk Lirası’ veya ‘TL’ şeklinde yazılması zorunludur” dedi.
Bakan Amcaoğlu bu konuda, Berberler Birliği Başkanı Bülent Ecevit Sadeli ile yaptıkları istişare neticesinde, yasa ve tüzüğe uymayanlara mecburen cezai işlem uygulanacağını ilettiklerini söyledi.
 
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