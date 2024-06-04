Meclis Başkanı Töre, şehit pilotlar için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için taziye mesajı yayımladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu iki pilotumuzun şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını yürekten paylaşıyor ve başta şehit pilotlarımızın aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali, aziz milletimizin başı sağ olsun.”

