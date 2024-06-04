banner913
banner932
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
10 0
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
8 0
 
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
21 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
32 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
29 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
25 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
32 0
banner1032
banner1038

Meclis Başkanı Töre, şehit pilotlar için taziye mesajı yayımladı

banner1020

banner974
Meclis Başkanı Töre, şehit pilotlar için taziye mesajı yayımladı
banner971
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için taziye mesajı yayımladı.
Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre, mesajında şunları kaydetti:
“Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu iki pilotumuzun şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını yürekten paylaşıyor ve başta şehit pilotlarımızın aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali, aziz milletimizin başı sağ olsun.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.