Meclis Başkanı Töre: “Gazze’de yaşanan vahşet insan hakları gününde de devam etti”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde bile Gazze’de yaşanan vahşetin devam ettiğini ve sivillerin öldürülmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, yaşanan katliamın dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini belirten Töre, İnsan Hakları Beyannamesi’nde yer alan hususların boşuna kabul edildiğini kaydetti.Töre, İsrail’in Gazze’ye yönelik yaptığı saldırıları kınayan bazı sivil toplum örgütlerini kabul etti. Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, medeniyet denen Avrupa ülkelerinin soykırıma ve katliama seyirci kaldığını, İsrail’e mühimmat veren ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin başı olarak vahşetin ortağı olduğu söyledi.Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözleriyle bu konuya işaret ettiğini anımsatan Töre, “Bu gerçek de ortaya çıkmıştır” dedi.20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’inci yılına geldiğine dikkat çeken Töre, “60 yıl önce Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştırıldık. BM, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden Rumları meşru hükümet kabul etti, bizleri de sanki isyan eden taraf olarak görmeye başladı. Bunlar kabul edilemez” diye konuştu.Türk ve Müslüman ülkelerin bir araya gelerek bu vahşete daha sert tepki vermesi gerektiğini söyleyen Töre, temel insan haklarını ön plan tutan ülkelerin de İsrail’e ambargo uygulaması gerektiğini ifade etti.Töre, “İyi ki Türkiye vardı da bizler kurtulduk, bizler Gazze’den beter olacaktık. Rumlar, Taşkent, Muratağa ve Sandallar gibi katliamlarını genele yayacaklardı. Türkiye’nin müdahalesi caydırıcı olmuştur. Bugün bizim bağımsız bir devletimiz vardır. Bu sayede özgürlük ve güvende yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Sivil toplum örgütleri adına konuşan Hüseyin Gürlek de “Gazze’de yanan ateşin bizleri yaktığı kadar Meclis Başkanı olarak sizleri de etkilediğini biliyoruz” dedi.Dünyanın gözü önünde bir katliamın, vahşetin gerçekleştiğini belirten Gürlek, insan ve çocuk haklarının ihlal edildiğini, dünyanın bu anlamda harekete geçmesi gerektiğini kendilerinin de bu vahşeti kınadığını söyledi.