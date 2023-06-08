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Meclis Başkanı Töre, Dünya Gençlik Konseyi heyetiyle görüştü

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Meclis Başkanı Töre, Dünya Gençlik Konseyi heyetiyle görüştü
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dünya Gençlik Konseyi heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yapılan kabulde konuşan Töre Türk yüzyılı hedefi ile yürünen yolda gençliğe büyük görevler düştüğünü kaydetti.
Töre, gençlerin Cumhuriyet ve onun ilkelerine sıkı sıkıya bağlı nesiller olarak yetişmesinin önemine değinerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni milli bir devlet olarak gördüklerini ve onun büyüyüp yükselmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Dünya Gençlik Konseyi Başkanı Hüseyin Celep de, son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kabulde İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.
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