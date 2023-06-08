Meclis Başkanı Töre KKTC Malatyalılar Kültür Derneği'ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Okan Erdemsiz başkanlığındaki KKTC Malatyalılar Kültür Derneği'ni kabul etti.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu'ndaki kabulde konuşan Töre, derneğin yeni yönetimini kutlayarak başarılar diledi.Töre, adaya geçmiş süreçlerden bugüne farklı farklı zamanlarda gelenlerin birlikte Türk milletini oluşturduğunu söyleyerek, bu birlik ve beraberliğin asla bozulamayacağını söyledi.Türk milletinin bir üyesi olmanın her zaman onur ve şerefini taşıdıklarını kaydeden Töre, Cumhuriyetten ve egemenlikten vazgeçmeyeceklerini belirtti.