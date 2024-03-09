banner913
banner932
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
10 0
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
26 0
 
Gençler, başkentte coştu
Gençler, başkentte coştu
23 0
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
87 0
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
35 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
15 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
14 0
banner1012

Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Baf Direnişi'nin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri olduğunu belirtti.

banner974
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
banner971

Zorlu Töre yayımladığı mesajda, Baf Direnişi'nin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Baf Sancağına “gazi” unvanının verildiği gün, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri olduğunu belirtti.
 
Töre mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Türkü mücadele yıllarında EOKA çetelerine karşı verilen mücadelede  kahramanlık destanı yazmıştır. O dönemde çatışmalarda şehitler verilmiş ancak teslim olunmamıştır.
 
Bugün şehit kanlarıyla sulanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları bizlere kutsal emanettir. Toplu katliamlara ve soykırıma maruz kalan halkımız saldırılar karşısında geri adım atmamış ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmesiyle devletimizi kurmuştur. Bundan sonra bizlere düşen görev bize emanet edilen vatan, bayrak ve istiklal aşkını devam ettirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır.  
 
Şehitlerimize ve ebediyete kavuşan bütün direnişçilere rahmet dilerim. Ruhları şad olsun.  Hayatta olan Mücahit ve mukavemetçilere sağlıklı ömürler temenni ederim.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.