Maliye Bakanı Berova, İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eski Başbakan, bakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti;

“Kıbrıs Türk halkının ulusal davasına inanan, milli mücadelemize ‘Erenköy Mücahidi’ olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar büyük hizmetleri bulunan, UBP eski Genel Başkan ve Başbakanımız İrsen Küçük’ü vefatının beşinci yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

