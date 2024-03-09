banner913
banner932
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
10 0
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
26 0
 
Gençler, başkentte coştu
Gençler, başkentte coştu
23 0
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
87 0
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
35 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
15 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
14 0
banner1012

Maliye Bakanı Berova, İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

banner974
Maliye Bakanı Berova, İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
banner971
Maliye Bakanı Özdemir Berova, eski Başbakan, bakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti;
“Kıbrıs Türk halkının ulusal davasına inanan, milli mücadelemize ‘Erenköy Mücahidi’ olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar büyük hizmetleri bulunan, UBP eski Genel Başkan ve Başbakanımız İrsen Küçük’ü vefatının beşinci yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.