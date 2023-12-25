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Maviş: “Kamuoyu rüşvet ve benzeri konularla ilgili aydınlatılmalı”

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Maviş: “Kamuoyu rüşvet ve benzeri konularla ilgili aydınlatılmalı”
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, “50 milyon dolarlık rüşvet ve benzeri iddialarla ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini” belirtti.
Maviş yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili iddiaların yer aldığı haberlerin tüm ülkeye yayıldığını ifade ederek, tüm ismi geçenlerin ve hükümetin bu konuda kamuoyunu aydınlatması gerektiğini kaydetti.
“Söz konusu ses kayıtları ve haberlerde yer alan iddialar doğru mudur?” sorusunu soran Maviş, “Meslek gruplarının itibarsızlaştırılmaya çalışılması, çalışanların vergi oranını %40’a çıkarılmak istenmesi ve sendikaların hedefe koyulmaya çalışılması,  iddia edilen bu düzenin devamı için mi? "dedi.
Türkiye ile imzalanan “2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” içerisinde de belirtilen şans oyunları, elektrik şans oyunları, kumarhaneler, insan/hayvan/uyuşturucu/kadın/para/kripto trafiğini önleyebilecek yasaların neden geçmediğini de soran Maviş, “Unutmayın ki sessiz kalmak kabul etmektir” dedi.
 
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