“Marketler, etleri fahiş zamla satmaya hazırlanıyor”

Hayvan Üreticileri Birliği üyesi Mehmet Çetereisi, marketlerin bilinçli bir şekilde ‘et yok’ algısı yarattığını söyledi ve sonra marketlerin ellerindeki etleri fahiş zamlar yaparak satışa sunmaya hazırlandıklarını belirtti

Et fiyatlarına yapılan yüzde 38’lik zam sonrası tepkilerin odağında olan hayvan üreticileri, her zamda ‘günah keçisi’ olmaktan bıktıklarını vurgulayarak, çıkmaza girdiklerini savundu.

Vatandaşın uzun zamandır tadını unuttuğu ve sofrasında göremediği et fiyatlarına yapılan yüzde 38 oranındaki zam, eleştiri oklarının hayvancının üzerine dönmesine neden oldu.

Küçükbaş hayvan fiyatlarına son 1 yıldır zam yapılmadığını savunan Hayvan Üreticileri Birliği ve SÜTEK Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi, asgari ücretin yüzde 53’lük artışı ile dengelerin değiştiğini ifade etti. Küçükbaş canlı hayvanda kilo fiyatının önceleri 140 TL olduğunu, şimdilerde ise 160-180 TL civarında satıldığını belirten Çetereisi, fiyatlara yüzde 20-30 oranında zam yapıldığını kaydetti.

Marketlerin bilinçli bir şekilde ‘et yok’ algısı yarattığını ifade eden Çetereisi, belli bir zaman sonra marketlerin ellerindeki etleri fahiş zamlar yaparak satışa sunmaya hazırlandıklarını öne sürdü. Kasapların canlı hayvana yüzde 20 civarında zam yaptığını kaydeden Çetereisi, girdi maliyetlerindeki artışın görmezden gelindiğini ve et fiyatlarıyla ilgili hayvancıların ‘günah keçisi’ olarak gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Market reyonlarında et kalmadığı yönünde eleştirilere de işaret eden Çetereisi, “Marketler bilinçli bir şekilde et yok algısı yaratıyor. Kısa zaman sonra fahiş zamlar yapıp insanlara satacaklar” dedi.

“Hayvancının büyük bir çıkmazda olduğunu ifade ederek, süte 14.4 TL’lik bir zam yapıldığını, ayrıca elektrik fiyatlarının zaten ortada olduğunu belirten Çetereisi, yem fiyatlarının yanına dahi yaklaşılmadığını kaydetti. Ülkede hayvancılık yapan çok az bir kesimin kaldığını ifade eden Çetereisi, zamların kontrol altına alınmaması halinde gidişatın ithal et ve sütün habercisi olduğunu belirtti. Seyirci kalanların yakın zamanda suçlayacak tek bir hayvancı bulamayacağını da kaydeden Çetereisi, “Halk ucuz et yemek istiyorsa marketlerdeki kasap reyonlarına gitmesin. Kasaplara gitsin. Düzgün çalışan kasapların fiyatları normaldir” dedi.