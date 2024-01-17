“Gerçek fiyatlar 650 - 750 değil”

Et fiyatlarındaki artışla ilgili olarak Şahan Kasap'ın sahibi Mustafa Şahan, tüketicilere seslendi. Şahan, yaşanan fiyat artışının ardından ortaya atılan rakamların gerçek durumu yansıtmadığını belirtti.
Mustafa Şahan, yaptığı açıklamada, "Et fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketiciler endişeli. Ancak doğru bilgilere ulaşmadan panik yapmamalarını istiyoruz. Şu anda dolaşımda olan 650 - 750 TL gibi rakamlar gerçek fiyatları yansıtmıyor. Gerçek fiyatlar daha düşük" dedi.
Ayrıca, Şahan Kasap, müşterilerine şeffaf bir şekilde fiyatları paylaşmak amacıyla resmi bir fiyat tablosu oluşturduklarını açıkladı. Mustafa Şahan, "Müşterilerimiz doğru bilgilerle hareket etsin diye, fiyatlarımızı net bir şekilde açıkladık. Şeffaf bir şekilde işlem yaparak güvenilir bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlıyoruz" diye ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.