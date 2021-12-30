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Marketler aynı hamam aynı tas

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Döviz kurundaki ciddi düşüşe rağmen fiyatlarda herhangi bir güncelleme yapılmaması vatandaşların büyük tepkisine neden oluyor

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Marketler aynı hamam aynı tas
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Dövizdeki yükselişin ardından marketlerdeki ve piyasadaki fiyatlar anormal derecede yükselirken, geçtiğimiz hafta dövizdeki sert düşüş sonrası fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, bunun piyasaya henüz yansıtılmadığını ifade etti.
Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası gözler marketler başta olmak üzere fiyat etiketlerine çevrildi. Ancak, vatandaşlar bir haftadır düşmeyen fiyatlardan alışveriş yapmaya mecbur kaldı.
Vatandaşlar hükmet ile Tüketiciler Derneği’ni bu konuda acilen göreve çağırarak gerekli denetimlerin yapılmasını indirime gitmeyenlerin deşifre edilip halka duyurulmasını istedi.
Vatandaşlar, “Döviz artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları niye düşürmedi? Peki devlet yetkilileri neden görev yapmıyor?” diye sordu.
Market fiyatları arasında en çok merak edilen ise en çok fiyat artışının gerçekleştiği Ayçiçek yağı oldu.
Dövizin yükselişi ile ardı ardına zamlanan akaryakıt fiyatları dövizin yüzde 40’ların üzerinde düşüşüne rağmen henüz bir indirime gidilmemesi ise dikkat çekti.
Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün akaryakıtta indirim olabileceğini söylemişti.
Ülkemizde araç satan bazı markalar ise dövizin yükselmesi ile kendi paylarındaki KDV oranlarında indirime gitti.
Her yeni yıl döneminde araç alımların arttığı bu günlerde dövizin yükselmesi araç piyasasını da vururken, araç satıcıları kendi karlarından yüzde 5 ile 10 arasında indirime giderek ellerindeki araç stokunu tüketmeye çalışıyor.
 

Salatalık 25 TL
 

Ayçiçek yağı 81 TL
 

Çamfıstığı 89.70 TL
 
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