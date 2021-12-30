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Bir kilo somun 179 TL!

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Ada ülkesi olmamıza rağmen balığı pahalı tüketen tek ülke herhalde biz olmamız gerek.

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Bir kilo somun 179 TL!
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Et fiyatlarının yanına yanaşamaz hale gelen vatandaşlar, hafta sonunu balık alıp çocuklarına yedirmek istese de gittikleri balıkçı dükkânında da adeta şoklarını yaşadı.
Bir kilo somon balığın kilosunu 175 ile 179 TL olduğunu satıcılardan duyan vatandaşlar, “Yetti artık. Etin yanına yanaşamıyorken şimdi de balık fiyatları fırladı. Ülkemizde artık denizden çıkan ürünler de mi dövize endekslendi. Yazıklar olsun. En kısa zamanda alış ve satış oranlarındaki farkın belirlenip fahiş kar alanların halka duyurulması ve oralarda alışveriş yapılmaması çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Balık satıcıları bazı balıkların yurt dışından geldiğini tüccarların fiyatta indirime gitmemesi nedeniyle yüksek fiyattan satmaya mecbur bırakıldıklarını ifade etti.
 
 
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