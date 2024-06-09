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Mare Monte plajında tavan çöktü

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Mare Monte plajında tavan çöktü
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Alsancak Mare Monte plajı SOS veriyor.
Alsancak Belediyesinin kullanımında bulunan eski plaj çökmeye başladı.
Belediye plajına giden bir vatandaş, kıyafet değişim kabinin beton tavanı tepesine çökmesi sonrası başından yaralandı.
Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenirlirken  vatandaş plajın bakımsızlıktan çürümeye yüz tuttuğunu belediyenin rutin işlerden öte bir iş yapmadığına vurgu yapan vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.
Vatandaşlar “İki üç şemsiye ve şenzlog  koyarak sözde plaj hizmeti veriliyor. Halbuki park yeri  yok ,soyunma kabinleri başımıza çökecek. Duşa kabin koca yerde dört tane var ama su kıdım kıdım  geliyor.
Belediye sözde hizmet mi veriyor? yoksa vatandaşın aklı ile alay mı ediyor?” diye isyan etti.

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