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Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig haftanın sonuçları

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Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig haftanın sonuçları
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1.GRUP (7.Hafta)
Serhatköy-Gayretköy:1 – 1
Doğancı-Zümrütköy : 2 – 1
Akçay-A.Gaziveren  : 0 – 5
2.GRUP
Akdeniz-Çamlıbel:0 – 2
Göksu S.D.-Tatlısu : 0 – 3
T.E.Tepebaşı-E.Sadrazam Kayalar:1 – 1
3.GRUP
Taşkent-Alayköy: 5 – 0
Dağyolu-Yenikent Perçinci: 2 – 2
Ağırdağ Boğaz-Bahçeli: 1 – 1
4.GRUP
Akıncılar-Dilekkaya: 3 – 0
Gaziköy-Aslanköy:  1 – 0
Kırıkkale-Doğukent: 14 – 3 
5.GRUP
Korkuteli-Pergama: 1 – 2
E.U.Güvercinlik-Akdoğan: 4 – 3
Mutluyaka-Alaniçi: 2 – 2
6.GRUP
Ötüken-Serdarlı: 1 – 2
7.GRUP
S.R.Yarköy-Ergazi: 3 – 5
H.Falyalı Kumyalı-Bafra:2 – 1
 
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