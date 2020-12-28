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Maraş’taki bisikletlere dezenfekte

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Gazimağusa Belediyesi’nin Kapalı Maraş’ta hizmeti sunduğu bisikletler Covid-19 vakalarının artmasından sonra ilaçlanarak dün yeniden kullanılmaya başlandı.

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Maraş’taki bisikletlere dezenfekte
 Maraş’ın yaklaşık 4 kmlik güzergahının daha kolay gezilebilmesi amacıyla Maraş’ta yeniden hizmete sunulan 600 adet bisiklet genel dezenfekte çalışması yapılmasının yanısıra her kullanıcının ardından dezenfekte edilerek virüs riski ortadan kaldırılıyor. 
2 saatlik kullanım ücreti 10 TL olan bisikletler, bisiklet istasyonundan sadece kredi kartıyla ödeme yapılarak kiralanıp Maraş gezilebilir.
 
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