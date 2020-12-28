Maraş’taki bisikletlere dezenfekte

Maraş’ın yaklaşık 4 kmlik güzergahının daha kolay gezilebilmesi amacıyla Maraş’ta yeniden hizmete sunulan 600 adet bisiklet genel dezenfekte çalışması yapılmasının yanısıra her kullanıcının ardından dezenfekte edilerek virüs riski ortadan kaldırılıyor.
2 saatlik kullanım ücreti 10 TL olan bisikletler, bisiklet istasyonundan sadece kredi kartıyla ödeme yapılarak kiralanıp Maraş gezilebilir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.