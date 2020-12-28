Liderlerden hediyeli yılbaşı kutlaması

Cumhurbaşkanı Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis arasında yılbaşı münasebetiyle hediye teatisi gerçekleşti. İki lider, birbirlerine Kıbrıs kültürünü yansıtan hediyeler gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasında dün akşamüstü yılbaşı münasebetiyle hediye teatisi gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’e; yerel ve geleneksel ürünlerden cam lokumluk içerisinde güllü lokum, kaymaklı ekmek kadayıfı ile birlikte draje çikolata ve bardakları ile birlikte Geçitköy’de Cabernet Sauvignon üzümünden üretilen Kıbrıs Türk şarabı göndererek yeni yılını kutladı.Rum lider Anastasiadis’in gönderdiği pakette ise yerel macun çeşitleri, ‘brandy’ ve ‘Gumandaria’ şarabı yer aldı.