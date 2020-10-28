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Maraş’a 3 milyar dolarlık yatırım gerek

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Mobilya Sanayicileri Derneği, Kapalı Maraş’ın alüminyum, inşaat, alt yapı gibi işleriyle birlikte tüm bölgeye 3 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerektiğini vurguladı

Maraş’a 3 milyar dolarlık yatırım gerek
 
 
Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) Başkanı Hüseyin Ciddi Maraş açılımını desteklediklerini belirterek, uzun yıllar kapalı kalarak harabeye dönen kentin açılması ile yerli üretim sektörünün de ivme kazanacağını, genelde ülke esnafının özelde mobilya sanayicilerinin  hareketli bir dönemden geçeceğini belirtti.
MOSAD Başkanı Hüseyin Ciddi, kapalı Maraş’ın envanter çalışmalarından elde edilen bilgilere göre bir yol izlediklerini ve buraya yapılacak yatırımın 265 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu belirtti.
Maraş’ın kademe kademe açılmasıyla iş insanlarının bu şehirde yürüteceği çalışmalarla ülke ekonomisinde ciddi hareketlenmeler yaşanacağını iddia eden Ciddi, Maraş’ta yer alan tüm binaların yeniden elden geçmesi gerektiğini savundu.
Ciddi açıklamasına  şöyle devam etti:
“MOSAD olarak kapalı Maraş ile ilgili sektörümüzün burada yapacağı yatırımlar hakkında bilgi sahibi olmak istedik. Maraş’a yatırım yapacak iş insanlarına yol gösterecek oradaki inşaatların envanter çalışmalarını bulduk.
Dernek olarak ulaştığımız bilgilere uzman arkadaşlarımızın tecrübeleriyle ortalama bir rakam ortaya koyduk ve bu ortalama rakamlarının da bir ortalamasını çıkarttık. Maraş’ta toplam 265 milyon dolarlık bir ahşap işinin olduğunu tahmin ediyoruz. Kapalı Maraş bölgesinde şu an 45 otel, 60 apart otel, 3 bin 800 bitmiş konut ve 380 civarı inşaat halinde konut vardır. Bu rakamlar 1974 yılından itibaren kapalı olan bölgede yer alan rakamlardır. Bunun dışında 99 eğlence merkezi, 143 devlet dairesi, kilise, spor tesisleri, müze, camiler gibi binalar da bu rakamların içinde yer almaktadır.”
Kapalı Maraş’ın alüminyum, inşaat, alt yapı gibi işleriyle birlikte tüm bölgeye yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Ciddi, 3 milyar dolarlık bir yatırımla Maraş’ın tekrardan hizmete girebileceğini ifade etti.
Maraş’ın Türk yönetimiyle açıldığı zaman önemli bir kalkınma olacağını belirten Ciddi, kapalı Maraş’ın etap etap açılmasının bütünüyle açılmasından
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