Cumhuriyet Bayramı öncesinde anlamlı bir sergi

YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk dünyasından sanatçıların eserlerinden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında düzenlenen Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi YDÜ’de açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ile Türk Dünyasından Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna’dan, ödüllü 28 sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu salonda açılış konuşmalarının ardından Sergi Salonunda Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Suat Günsel tarafından açıldıYakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç.Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilen “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”ne, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim elemanları ve sanatçılar katıldı.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. Yılında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında düzenlenen “Güzel Sanatlar ve Cumhuriyet Sergisi”nin açılışında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdal Aygenç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum diyerek başladığı konuşmasında; Yaklaşık iki yıl öncesinde başlayan yolculukta bu 358. Sergi. Diğer yandan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Haftası’nda gerçekleştirilecek Surlariçi Şehir Müzesi’nin açılışını heyecanla beklemekteyiz.Bir diğer heyecanımız, KKTC vatandaşlarına tam burs olanağı sağlayan, sanatın bilimi ve teorisi alanlarında önemli bir boşluğu dolduracak olan Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programının hayata geçiyor olması.” İfadelerini kullanarak, sanat tarihinden küçük bir öyküyü izleyenlerle paylaştı.Aygenç; “Cumhuriyeti kuran yurt aşkıdır, memleket sevdasıdır, vatan sevgisidir. O aşktır Yakın Doğu Üniversitesi’ni coğrafyasında birinci yapan, dünya üniversitesi olma yolunu aydınlatan. Müzeler üniversitesi iken bir müzeler ülkesinin yapı taşlarını döşemek aşktır.Bizlere aşkla yaratma motivasyonu veren Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca sergiyi eserleri ile zenginleştiren tüm sanatçılara ve küratör Doç.Dr. Erdoğan Ergün’e teşekkür ederim.” Dedi.Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ise bu yıl 97.sinin kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı’nın, Türk halkı için milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı en önemli milli bayramlarından birisi olduğunun altını çizdi.“Kültür ve sanat alanında yapılan tüm çalışmaların, bir ulusun medeni, çağdaş seviyeye ulaşmasında en önemli yapı taşının sanat olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. Sanat bir halk tabakasına ait, bir sınıf göstergesi olmaktan çok halkı birleştirici bir unsurdur. Sanatçılar ise aykırı, uç, toplumdan ayrı bir konumda olmayıp, halkla iç içe, konularını özünden alan, aydın, yol toplumdan ayrı bir konumda olmayıp, halkla iç içe, yansıtıcı ve toplumu kendi süzgeçlerinden geçirip, çağdaş bir yorumla değerlendiren kişilerdir.Sanat ve Cumhuriyete olan bağlılığımız hiç eksilmesin. Bu yolda durmaksızın yürüyen başta Günsel ailesi olmak üzere, tüm sanatçılarımızı kutlar, emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” Dedi.Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonuna geçildi ve başta Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, akademisyen ve sanatçılarla birlikte sergi kurdelesi kesildi. Sergi 13 Kasım 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.