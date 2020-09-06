“Maraş diplomatik bir kart”

Kapalı Maraş’ın envanter çalışmalarında görev yapan tecrübeli isim Serden Hoca, Maraş’ın diplomatik bir kart olduğunu ifade etti

Daha önce müzakere heyetinde de bulunan ve Kapalı Maraş’ın envanter çalışmalarında görev yapan tecrübeli isim Serden Hoca, Maraş’ın diplomatik bir kart olduğunu, ekonomik faydalarının daha sonra geldiğini ifade etti.

KTV ekranlarında konuşan Serden Hoca, “Bu bir diplomatik karttır. Rum tarafı tanınmanın rahatlığında bekler taviz verilsin… Gerek gaz konusunda gerekse de Maraş konusunda bu ezber bozulacak. Ayrılacaksak ayrılalım, birleşeceksek birleşelim. Maraş diplomatik bir karttır ekonomik faydası arkadan gelir” diye konuştu.

