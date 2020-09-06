Girne’ye yeni bir lezzet durağı

Ünlü ciğerci Oktay Usta, yıllardır başarı ile sürdürdüğü kalitesini ülkemize taşıdı

Girne, yeni bir lezzet durağına kavuştu. Ünlü ciğerci Oktay Usta, yıllardır başarı ile sürdürdüğü kalitesini ülkemize taşıdı.Mersinli Ciğerci Oktay Usta Restoran, geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen görkemli bir organizasyonla Girne’de hizmete açıldı.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yaptığı açılışa katılan davetliler, restoranın lezzetli yemeklerine, kusursuz hizmetine ve şık konseptine hayran kaldı.Nezih ortamıyla dikkat çeken ve damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez mekanı olmaya hazırlanan “Oktay Usta” zengin menüsüyle de farkını ortaya koyuyor.Başarılı işadamları Ezel Kaynak ve Oktay Ural direktörlüğünde hizmete sunulan mekanın müdürlük görevini ise yine bir başka başarılı isim Deniz Döndü Akur üstlendi.Olgan Mustafa direktörlüğündeki Zarina Ajans tarafından yapılan açılışta konuklar, başarılı işadamları Ezel Kaynak ve Oktay Ural’ı kutladı.