Maraş adımını başbakan olarak attım

Tatar Maraş konusundaki adımı cumhurbaşkanı adayı olarak değil başbakan olarak attığını belirtti





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi dün toplandı.

Lefkoşa'da Elysium salonunda saat 17.00 civarında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar dün sabah Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’ye yaptığı açıklamada Maraş konusundaki adımı cumhurbaşkanı adayı olarak değil başbakan olarak attığını belirtti ve bu adımı atmak zorunda olduklarını vurguladı.

Maraş siyasetini Türkiye ile birlikte ve hükümet ortağı ile de paylaşarak yürüttüğünü anlatan Tatar, Özersay'ın kendisine bilgi verilmediğine ilişkin iddiasını reddetti, bilgilendirme yaptığını söyledi.“Hükümet ortağımızla başından beri Maraş politikasını yürütüyoruz, durum bu aşamaya geldi” diyen Tatar, HP’nin kararını “siyasi” diye yorumladı.



