Maraş açılımını televizyondan öğrendim

Özersay: “Maraş konusunda Mağusa Belediyesi’ndeki çalışanlardan bilgi aldım. Tatar’ı aradım, bana “Ben de tam bilmiyorum, bakıp sana tam döneceğim” dedi. Bir buçuk saat bana hiçbir şey söylenmedi, sonra da ben bunu herkes gibi canlı yayından izleyerek öğrendim”





Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Günaydın Haber Kıbrıs programında Başbakan Ersin Tatar'a sert tepki gösterdi.

Özersay, Tatar'ın Maraş konusunda önceki gün attığı adımı sert bir dille eleştirerek "Tatar, devleti, devletin kurumlarını, halkın iradesini ezip geçti" dedi.

Öersay, Başbakan Ersin Tatar'ın tek başına iktidardaymış gibi davrandığını belirterek, kendisini ve Halkın Partisi'ni yok saydığını vurguladı.

Özersay, "devlet yok sayılmış ve küçük düşürülmüştür" dedi.

Özersay, Ersin Tatar'ın Maraş'ı seçim malzemesi yaptığını belirtti.

Özersay, “atılan adımların Ersin Tatar’ın seçim kampanyasının parçası olduğunu, memleketin önemli bir dış politika konusu olan Kapalı Maraş’ın seçime malzeme yapıldığını” söyledi.

Özersay, gelinen noktadan Tatar’ı sorumlu tutarak, “Kıbrıs Türk halkı bu devleti, Ersin Bey seçime malzeme yapsın diye kurmadı” dedi.

Özersay, şöyle konuştu:

“Halk, iradesini yok sayan, onurunu görmezden gelen siyasilere her zaman faturayı kesmiştir. Ersin Bey seçimde bir avantaj elde etmek için devleti yok sayan bir tavır ortaya koymuştur. Seçimde avantaj elde etmek için koalisyonda olduğunu unutmuştur. Koalisyon ortağının onayını almak ve ona bilgi vermek zorunda olduğunu da unutmuştur. Kendine göre bir operasyon yapmıştır ama devletin kurumlarını yok saymıştır.

Yüksek Seçim Kurulu hafife alınacak bir kurum değildir. YSK tarafından tören yapılması, açıklama yapılması, beyanat verilmesi, demeç verilmesi yasaklandı ama kurum ve kararı yok sayıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla bu kadar zamandır takip etmekten sorumlu kılınan Dışişleri Bakanlığı da yok sayıldı. Bu bir koalisyon hükümetidir ve Başbakan’ın böyle bir yetkisi yoktur.”

Türkiye’den su getirilmesi ya da Maraş’ın açılmasına karşı olmadıklarını belirten Kudret Özersay, zamanlama ve usül olarak yanlış bir yol izlendiğini aktardı.

Özersay, “Biz atılan bu adıma karşı değiliz. Bu oturulup konuşulmuş olsaydı ve seçimden dört gün önce yapılmasaydı bunlar yaşanmazdı. Biz Türkiye’den su getirilmesini de isteriz. Bizim sorunumuz, Türkiye’yle birlikte bir şey yaparken, seçime bu kadar az zaman kala ve hükümet ortağından gizlenerek yapılmasıdır. Etik de değildir” dedi.

Koalisyonda yaşanan sorunun Maraş’ın açılımına ilişkin yapılan basın toplantısından önce başladığını açıklayan Özersay şöyle devam etti;

“Kısa bir süre önce Ersin Bey’in Ankara’ya gidip para alıp gelmesini de basından öğrendim. ‘Burada bir koalisyon hükümeti var, bilgi vermen lazım’ dedim, bana mesajla ‘Haklısın, kusura bakma’ dedi. Dün (önceki gün) yaşanan da benzer bir durum. Bana sadece Ankara’ya gideceğini söyledi. ‘Su ile ilgili açılış için mi?’ diye sorduğumda onayladı ve Maraş’tan bahsetmedi. Mağusa’dan Maraş’la ilgili çalışmalar olduğunu öğrendim. Ersin Bey’e ‘Maraş’la ilgili bir gelişme var mı?’ diye sordum, bana döneceğini söyledi ama bir buçuk saat sonra televizyondan izledim. Dışişleri Bakanı olmayıp sadece koalisyon ortağı olsaydım da bunu bize söylemesi, bizim onayımızı alması gerekirdi. Bunu yapmadığı için halkın iradesine saygısızlık yapmış oldu. Seçim hamlesi yaparken son dönemin en önemli projesine zarar vermiştir elimizi zayıflatmıştır. Salgın var diye normalde kabul etmeyeceğimiz konuları sineye çektik. İmar planı ve istihdamlar konusundaki tavrı karşısında, zor dönemde ülke hükümetsiz kalsın istemediğimiz için devam ettik.”

Ersin Tatar’a sert sözlerle yüklenen Kudret Özersay, önceki gün aldığı duyumları Başbakan Ersin Tatar’a sorduğunu ve Türkiye’de bulunan Tatar’dan “Ben de tam bilmiyorum, bakıp sana tam döneceğim” yanıtını aldığını anlattı.

Tatar’ın geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye yaptığı ve ‘mali kaynak’ haberleriyle gündeme oturan ziyaretini anımsatan Özersay, “Bu karda önemli bir konuda, seçime 4 gün kala ve ortağınızdan gizlenerek bu yapılmaz. Zaten bir önceki TC’ye gidişinden ve oradan kaynak alıp geleceğinden de haberim olmamıştı. Kendisine ‘Bir ortağınız var’ uyarısında bulunmuştum.

Dün de bana sadece ‘Ben TC’ye gidiyorum’ diye haber veriyor. Suyun açılışıyla ilgili mi diye soruyorum bunu teyit ediyor ve yine Maraş konusunu söylemiyor.” dedi.

Tatar ile arasındaki diyalogu anlatan Özersay, şöyle devam etti:

“Ardından ben, Mağusa Belediyesi’ndeki çalışanlar üzerinden bilgi alıyorum.

Tatar’ı arıyorum, bana “Ben de tam bilmiyorum, bakıp sana tam döneceğim” diyor. Bu konuşmalar, açılıştan bir buçuk saat önce oluyor. Arada bir buçuk saat zaman var ve bana hiçbir şey söylenmiyor, sonra da ben bunu canlı yayından öğreniyorum. Dışişleri Bakanı değil de sadece koalisyon ortağı olsaydım dahi yine de bunu bize söylemesi, onayımızı alması gerekirdi.

Ersin bey halkın iradesine saygısızlık yaptı.” dedi.

Özersay, atılan adımların Ersin Tatar’ın seçim kampanyasının parçası olduğunu, memleketin önemli bir dış politika konusu olan Kapalı Maraş’ın seçime malzeme yapıldığını belirtti. Özersay, gelinen noktanın sorumlusunun Ersin Tatar olduğunun altını çizdi; “Kıbrıs Türk halkı bu devleti, Ersin Bey seçime malzeme yapsın diye kurmadı” dedi.

“Birileri film çeviriyor, biz de figüran olmak istemedik” diyen Özersay, “Ersin Bey seçim konusunda bir avantaj elde etmek için devleti yok sayan bir tavır ortaya koydu. Kendine göre bir operasyon yaptı, devletin kurumlarını ‘by-pas’ etmeye çalıştı” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar’ın, seçimde avantaj elde etmek için koalisyonda olduğunu unuttuğunu ya da bir “illüzyon içinde” olduğunu ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

“Devletin kurumları vardır. YSK, hafife alınacak bir kurum değildir. Ben bağımsız bir adayım, Ersin Bey de bir aday. YSK, tören yapılmasını, demeç verilmesini yasakladı ancak buna rağmen Ersin Bey kendi kurumunu yok saydı, devre dışı bıraktı. Devletin kurumunu ezdirdi…”

Ersin Tatar’ın bir önceki Ankara ziyaretine de, bir Dışişleri Bakanı ve koalisyon ortağı olarak kendisine haber vermeden gittiğini söyleyen Özersay, “Ersin Bey Doğu Akdeniz konularının görüşüleceğini söyleyerek gitti, bir baktık imza atmış kaynak getiriyormuş. Ona samimiyetle bunun tamam olmadığını söyledim, ‘haklısın kusura bakma’ diyor” şeklinde konuştu.

Özersay, şöyle devam etti:

“Dün de (önceki gün) ‘ben Türkiyeye gidiyorum’ diyor, herhalde su ile ilgili bir açılış var diyorum, teyit ediyor, Kapalı Maraş ile ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Daha sonra Mağusa Belediyesi’ndeki bazı çalışanlardan, kentle ilgili hazırlık yapıldığını duyuyorum, Ersin Bey’e, o basın toplantısından bir buçuk saat önce telefon açıp bu bilgiyi soruyorum, ‘bilmiyorum, bakayım da sana dönerim’ şeklinde yanıt alıyorum. Maraş ile ilgili ne yapacağını bana söylemiyor ve ben bunu canlı yayından öğreniyorum. Bunu bize söylemesi gerekiyordu. Burada halkın iradesine saygısızlık yapılmıştır.”

Özersay, “Hasbelkader Başbakan oldunuz diye her istediğinizi yapabileceğinizi sanıyorsunuz. Devleti, seçime meze haline getiriyor… Ersin Bey seçimde puan toplasın diye bu devleti harcayamayız” dedi.



