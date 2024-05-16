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Manga’dan hükümet ve muhalefete çağrı

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Meclis ve yargı yaz tatiline girmeden, hükümeti ve muhalefeti, sorunları çözüme kavuşturacak yasal düzenlemeleri ivedilik sırasına göre sağlamaya çağırdı.

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Manga’dan hükümet ve muhalefete çağrı
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Manga yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde büyük artış gösteren kriminal olayların, halkta güvenlik sorununun tartışılmasına neden olduğunu ifade ederek, “Cezaevi dolu, özel yurtlar hükümsüz tutuklulara hizmet veriyor. Kısacası adaletin tecellisi gecikiyor” dedi.
Vatandaşın fahiş fiyat artışları karşısında yaşam savaşı verdiğini belirten Manga, güven bunalımı yaşandığını kaydetti. Manga, vatandaşın, “devletin yanında olduğu ve sahipsiz olmadığı” hissini yitirdiğini savundu.
Kamuda görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesi hakkındaki yasa tasarısının Meclis’te bekletildiğine işaret eden Akın Manga, bu güvensizlik ortamında kamu hizmetinde kalite ve verimlilik beklendiği eleştirisinde bulundu. Manga, konunun takipçisi olacaklarını yineledi.
Hayat pahalılığı ödeneği hakkının dört ayda bir uygulanmasının etkin piyasa denetimi olmadıkça hiçbir işe yaramayacağını öne süren Memur-Sen Başkanı Manga, denetimlerin artırılması ve etkin önlemler alınması gerektiğini kaydetti.
“İç güvenlik sağlanmalı, halkın alım gücü korunmalı, geleceğe güvenle bakmamız sağlanmalıdır” diyen Manga, Meclis ve yargı yaz tatiline girmeden, hükümeti ve muhalefeti, “can yakıcı” olarak nitelendirdiği sorunları çözüme kavuşturacak yasal düzenlemeleri ivedilik sırasına göre sağlamaya çağırdı.
 
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