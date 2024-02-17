Ders zili çaldı

İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem dün başladı

Şubat tatilinin sona ermesiyle, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ders zili dün çaldı.

İlk ve orta eğitimde 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla başlayan şubat tatilinin tamamlanmasıyla, İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda 26 bin 577 öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi ile kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 187 öğretmen dün ders başı yaptı.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı, 14 Haziran Cuma günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

