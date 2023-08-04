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Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım

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Apostolos Andreas Manastırına mescit yapılma çalışması durduruldu

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Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım
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Apostolos Andreas Manastırına mescit yapılma fikrinden, tepkilerin ardından şimdilik vazgeçildi.
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gündeme taşınan tartışmalı kararda Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, ‘vatandaşın talebi’ olduğunu söyleyerek bu kararın alındığını belirtmişti.
Vakıflar İdaresinin izni ile gerçekleşen girişim hakkında Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise talebin belediyeden geldiğini ve kilisenin şikayetçi olmadığını ifade etmişti.
Haberin ardından güneydeki Ortodoks Kilisesi ve hükümet yetkilileri harekete geçmiş, karara karşı olduklarını açıklamış ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Gelişmelerin ardından geçtiğimiz Cuma günü çalışmalar durduruldu.
Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Mescit yapımı çalışmasının durdurulduğunu kaydetti. Bakırcı, konuyu Dışişleri Bakanlığı’na ilettiklerini, yapılacak görüşmelerin sonrasında hareket edeceklerini ifade etti. Bakırcı, “Manastıra yakın bir yerde bulunan 12 odayı tamir ederek, turizme kazandırma düşüncemiz var.” dedi.
 
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