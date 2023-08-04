Türkiye’den Güney’e 7 ayda 43 gemi

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a bu yıl şimdiye kadar 43 geminin geldiği açıklandı



Türkiye’den demir alan ve Güney Kıbrıs’a gelen gemi sayısının son üç yılda 402 olduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Limanlar Birimi’nin yayımladığı verilere dayanarak Türkiye’den demir alan ve Güney Kıbrıs’a gelen gemi sayılarına yer verdiler.

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a 2020’de 122; 2021’de 97; 2022’de 140; bu yıl ise şimdiye kadar 43 geminin geldiğini yazan gazete toplam 402 gemiden 370’nin yük indirmek, 19’nun yolcu ve yük indirmek, 1 tanesinin sadece yolcu indirmek, 12’sinin ise yük ve yolcu olmaksızın geldiğini belirtti.

Gazete haberinde gemilerden 152’sinin tanker; 97’sinin dökme yük gemisi(bulk carriers) olduğunu, 24’nün konteyner taşıdığını, 7’sinin ise araç taşıdığını yazdı.

Habere göre, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana, Güney Kıbrıs limanlarına demirleyen gemilerden 6’sı(1’i tanker, 5’i bulk carriers), Türkiye’deki gemi siciline kayıtlıdır.

Güney Kıbrıs’ın ötesinde başka bir bayrakla kayıtlı olan 2022’deki 7 ve 2023 yılındaki(şu ana kadar olan) 3 yolcu gemisinin(cruise), Güney Kıbrıs limanlarından demir alıp Türkiye limanlarına yöneldiğini yazan gazete açıklanan verileri baz alarak, son yıllarda Türkiye’den demir alıp Güney Kıbrıs limanlarına gelen gemilerde azalma gözlemlendiğini ayrıca Türkiye gemi siciline kayıtlı olan ve Rum limanlarına demirleyen gemi sayısının da oldukça az olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Türk Ürünleri Yasal Olarak Limanlarımızdan Geliyor” başlığıyla verirken Yeşil Hat üzerinden gelen ürünlerin, Türk menşeli mi yoksa Kıbrıs Türk ürünü olup olmadığının son aylarda tartışılırken Limanlar Birimi’nin önceki gün açıkladığı verilerin Güney Kıbrıs limanları aracılığıyla Türkiye'den doğrudan ithal edilen ürünlerin sayısını net bir şekilde ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete gemilere ilişkin beyan edilen yük toplamının ise 4.04 milyon ton olduğunu belirtti.

Gazete yapılan ilgili açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Türk limanlarından demir alan gemilere veya Türkiye gemi siciline kayıtlı olan gemilere ambargo uygulamadığının da ifade edildiğini yazdı.

Habere göre Limanlar Birimi, Rum Yönetimi’nin uluslararası tüzüklere, Deniz Hukukuna kısıtlamalar olmaksızın serbest ticaretin yapılması ilklerine saygı duyduğunu da açıkladı.

