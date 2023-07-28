Manastır’a Mescit

Dipkarpaz’daki Ortodoks kilisesine ait olan Apostolos Andreas Manastırı’nın iki odası tartışmalı bir kararla mescide çevrildi

Dipkarpaz’daki Ortodoks kilisesine ait olan Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyonu sırasında hediyelik eşya satıcıları için yapılan odalara esnaf taşınmayı reddetti, boş kalan iki oda tartışmalı bir kararla mescide çevrildi.Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, yaptığı açıklamada mescidin vatandaşların talebi olduğunu savundu. Bakırcı, “Orası Vakıflara ait bir bina, kilisenin bünyesinde değil. Vakıflar uygunluk verdi. Bölgeyi ziyaret eden Müslüman topluluk kullanacak. İsrail’e bakın, kilise ve cami karşılıklıdır, neden bundan hicap duyuluyor anlamıyorum. Orası cami değil. Bir odadır. Ne ezan okunacak ne ayin yapılacak” dedi.Dipkarpaz’daki Ortodoks Kilisesi'ne ait olan Apostolos Andreas Manastırı’nın boş kalan iki odasına mescide çevrilmesi ile ilgili Bugün Kıbrıs'a açıklama yapan Evkaf Genel Müdürü İbrahim Benter ise, kilise tarafından bir şikayet olmadığını dile getirdi.Benter, odaları yaptıklarını, kilisenin de isteğiyle satıcıları oraya taşımaya çalıştıklarını fakat, siyasilerin araya girdiğini ve bir türlü insanları oraya taşıyamadıklarını kaydetti.“Belediye talep edince de verdik yoksa benim ne işim var Karpaz’ın ucuna gidip mescit açayım?” ifadelerini kullanan Benter, ayrıca kilise yetkilileriyle devamlı görüştüğünü ve kendisine bir şikayette bulunmadıklarını kaydetti.“Bizi rahatsız eden yakın bir yere yapsalar tabii kabul edemeyiz. Bizde, kilisenin yönetimi papazdadır. Anahtarı var istediği saat açar kapatır, orada kalır. Fakat Hala Sultan, güneydeki Eski Eserler Dairesi’ne bağlı. Her gün sabah devlet dairesi gibi biri gelir 9’da açar 5’te kapatır. Yönetimi bizde değil. Misafir gibi gelir gideriz. Caminin yan tarafında da odalar var onları kullanmamıza da müsaade yoktur. Asıl özgürlük bizdedir.”