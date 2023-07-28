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Dini anıtlara saygı çağrısı

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Ortodoks Kilisesi Karpaz Piskoposu Christophoros, Apostolos Andreas Kilisesi'ne mescit yapılması konusunda haberi olmadığını vurguladı ve "Dini anıtlara saygı" yorumunu yaptı

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Dini anıtlara saygı çağrısı
Ortodoks Kilisesi Karpaz Piskoposu Christophoros, Apostolos Andreas Manastırı‘na “mescit” yapılacağından haberi olmadığını ve karara karşı olduğunu açıkladı.
Christophoros ,“Bir kararın ilan edilmesi istişare edildiği anlamına gelmez. Görünüşe göre şimdi de manastıra gelen Müslümanların ibadet etmesi için o odalara halılar sermek istiyorlar. Nasıl ki Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesine saygı duyuyorsak aynısını bekleriz. Apostolos Andreas Manastırı’nın niteliği değiştirilmemelidir. Her iki taraf da yüzyıllardır var oldukları biçimde bir arada yaşamamıza yardımcı olan dini yerlere saygı duymalıdır. Hafta başında manastırı ziyaret edeceğim” dedi.
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