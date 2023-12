“Büyük Britanya, KKTC'yi tanımalı”

Eski Kuzey İrlanda Maliye Bakanı ve Avam Kamarası Milletvekili Sammy Wilson: “Büyük Britanya'nın KKTC'yi Kıbrıs Türk nüfusu için meşru bir otorite olarak tanımaması için hiçbir neden göremiyorum”

Eski Kuzey İrlanda Maliye Bakanı ve Avam Kamarası Milletvekili Sammy Wilson, Büyük Britanya'nın KKTC'yi tanıması gerektiğini söyledi.İngiliz basınında yayınlanan yazısında Sammy Wilson, Kıbrıs'ın durumunu Kosova'ya benzeterek, "Kıbrıs'ta farklı etnik grupları temsil eden iki rakip otorite arasında bariyer oluşturan Birleşmiş Milletler (BM) barış güçleri de bulunuyor. Ancak, ayrılıkçı devletin uluslararası toplum tarafından büyük ölçüde tanındığı Kosova'dan farklı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu reddedilme konusunda yalnız kalıyor." satırlarına yer verdi."Artık Batı'nın donmuş çatışmaları görmezden gelmemesinin zamanı geldi." diyen Wilson'ın sözleri şöyle:İstikrarsızlığın kimseye faydası yok ve siviller için en kötü sonuçlardan biri çünkü her an yeni bir şiddetin patlak verebileceğini biliyorlar.Büyük Britanya'nın KKTC'yi Kıbrıs Türk nüfusu için meşru bir otorite olarak tanımaması için hiçbir neden göremiyorum. Aslında onların Birleşik Krallık için iyi bir ortak olduğunu düşünüyorum çünkü Kıbrıs Rum nüfusunun aksine, adadaki egemen askeri üslerimizi hiçbir zaman hedeflemediler veya onlara karşı kampanya yürütmediler.Çatışma asla göz ardı edilmemeli. Ben Kuzey İrlanda lıyım ve Britanyalıyım. Toplumlararası şiddetin yaratabileceği yaraları ve farklı dini gruplar arasındaki şiddetin kalıcı izlerini çoğu kişiden daha iyi biliyorum. Ancak kalıcı barış da mümkün.Kıbrıs sorununu kesin olarak bitirecek bir çözüm var. Bu, iki taraf arasında işbirliğini teşvik eden anlaşmalar içeren iki devletli bir çözümdür. Böyle bir çözüm daha önce İrlanda'da işe yaradı ve Kıbrıs'ta da tekrar işe yarayabilir."Wilson daha önce İngiliz siyaset dergisi Politicshome’da bir yazı kaleme alarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dünya tarafından tanınmasına destek verdi.“Kıbrıs’ın da ‘Hayırlı Cuma Anlaşması’na ihtiyacı var” başlıklı bir yazı yazan Wilson, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilememesi için hiçbir neden yok” dedi.Son dönemde Batı'dan KKTC'ye yönelik olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.ABD Kongre üyesi ve eski Ulusal Cumhuriyet Kongre Komitesi Başkanı Pete Sessions, ağustos ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret etti.İlk kez bir ABD'li siyasetçinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden geçmek yerine Havalimanı’nda inerek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğrudan gelmesi tarihi bir ziyaret olarak kayıtlara geçti.Kasım ayında ise Yunan muhabiri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e "Son günlerde İsrail'in Gazze'yi işgaline karşı olduğunuzu söylediniz. Halihazırda Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgal edilmesine karşı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bence bunu söylemekte çok haklısınız. Ancak, dünyadaki tüm işgallere karşı olduğunuzu da söyleyebilir miyiz? Örneğin, Kıbrıs'ın müttefikiniz Türkiye tarafından işgaline karşı olduğunuzu söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.Patel ise "Her durum farklıdır ve dünyadaki her durum için bu şekilde aynı yorumu yapmam doğru olmaz." yanıtını vererek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ufak çaplı bir şoka uğrattı.