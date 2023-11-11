Maliyenin kasası dolu

Başta okulların tamiri olmak üzere çok sayıda acil ihtiyaç için “para yok” deniyor ama genel bütçe 1 milyar 374,1 milyon TL fazla verdi

KKTC’de başta okulların tamiri olmak üzere çok sayıdaki acil ihtiyaç için “hazinede para yok” açıklaması yapılırken, Maliye Bakanlığı’nın verileri bunun tam aksine işaret ediyor.

Haziran’da 496 milyon açık veren bütçe, Temmuz ve Ağustos’tan sonra Eylül ayında da artıda kaldı.

Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen rakamlara göre, Eylül ayında “yerel bütçe” 799,7 milyon TL; “genel bütçe” ise 1 milyar 374,1 milyon TL fazla verdi. Maliye’nin kullandığı 327 milyonluk “avans” sonrasında dahi bütçe büyük miktarlarla artıda kalıyor.

Finans çevreleri yetkili makamların “para yok” açıklamalarına rağmen, devletin gelirlerinde çok ciddi bir artış olduğunu vurgularken, gelirlerdeki artışın “zamlardan” ve “vergilerden” kaynaklandığına dikkati çekiyor. CTP milletvekili Devrim Barçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maliyede para çok ama halka hizmet yok. Eylül sonunda Maliyenin kasası artı 1 milyar 374 milyon TL’de ama yollarımız, okullarımız, hastanelerimiz dökülüyor. Bu ülkede kaynak vardır, sorun kaynağın adil dağıtılmaması ve paranın kamusal hizmetler için yani halka hizmet için kullanılmamasıdır” dedi.

AYDA 2,7 MİLYAR VERGİ

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yılın 9’uncu ayında sağlanan gelirlerin ana kaynağını “vergiler”, “vergi dışı gelirler” ve “fonlar” oluşturdu. Veriler, Eylül’de vergi gelirlerini aylık bazda 2,7 milyar, vergi dışı gelirleri 339 milyon, fon gelirlerini ise 259 milyon TL düzeyinde gösteriyor. Bütçedeki giderlerin 984 milyon TL’sinin personel giderleri, 1,1 milyar TL’sinin ise cari transferler olduğu dikkati çekiyor. 306 milyonluk savunma giderleri de üçüncü büyük ana harcama kaynağı olarak görülüyor. Öte yandan, ‘TC Yardım ve Kredileri’nin 9 aylık gerçekleşmesi 2,4 milyar TL civarında kayıtlara geçti.



