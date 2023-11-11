Girne’de ağaç katliamı

Ülkede yaşanan ağaç kıyımlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Girne’de ağaçlar katledilip yeni binalara yer açılıyor

Ülkede yaşanan ağaç kıyımlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.Orman fakiri olan ülkemizde, var olan ağaçların da kıymeti bir türlü bilinmiyor. Doğa severlerin cezai yaptırımlar talep ettiği ağaç kıyımı ve doğa katliamlarına yetkililer de çare olamıyor.Asırlık ağaçların hunharca katledildiği ülkemizde yeşil alanlar gittikçe azalırken, şehir siluetleri de betonarmeden geçilmiyor.Girne’nin göbeğinde yaşanan ağaç katliamı görüntülendi.Polatlı Sokak üzerinde bulunan ağaçlık alan adeta talan edildi.İş araçlarının sokulduğu alanda, ağaçlar hunharca katledildi. İnşaat cenneti haline dönüşen Girne’de, yeni bir inşaata yer açılmak adına katledilen Polatlı Sokak üzerindeki yeşil alan adeta ağaç mezarlığına çevrildi. Tepki ile karşılanan görüntüler sonrası, yetkililerden caydırıcı yaptırımlar bekleniyor.