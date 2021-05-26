Maliye Borç Batağında

KKTC hükümet yetkilileri bir yandan “Türkiye’den para geldi-geliyor” açıklaması yaparken, öte yandan yeniden iç borç peşine düştü. Bakanlar Kurulu, devletin 300 milyon TL daha borçlanmasını kararlaştırdı



Bakanlar Kurulu, devletin 300 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi için yeni bir karar daha üreterek, yetkiyi Maliye Bakanlığı’na verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, “Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2021 Mali Yılı Bütçesi Yasası Limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 300 milyon Türk Lirasına kadar borçlanabilmesi hususunda Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.”

Borçlanmanın gerçekleşmesi halinde Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası üzerinden düzenlenen “Devlet İç Borçlanma Senedi” (DİBS) ihalesiyle aldığı iç borç faturası 747 milyon TL’yi aşacak.

8 İHALE 441,5 MİLYON BORÇ

Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığında Şubat 2020-Şubat 2021 döneminde gerçekleştirdiği 8 ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihaleleriyle 441,5 milyon TL, vatandaşlara yönelik olarak düzenlediği hazine bonosu ihalesinden sağladığı 6,3 milyon TL (toplamda 447,8 milyon TL) iç borç almıştı.

Maliye Şubat (2020) ayı sonunda 40 milyon TL, Mayıs sonunda 71 milyon TL, Haziran sonunda 88 milyon TL, Ekim sonunda 31 milyon TL, Kasım ayı 46 milyon 500 bin TL, Aralık sonunda da 57,5 milyon TL, Şubat 2020’de üç ayrı ihalenin ilkinde 59,5 milyon TL, ikincisinde 48 milyon TL, vatandaşa yönelik ihalesinde de 6,3 milyon TL borçlanmıştı.

15 AY İÇİNDE 10’UNCU KEZ İÇ BORÇ ALMA

Öte yandan KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı için dün toplam 200 milyon TL’lik iç borç ihalesinin duyurusunu yaptı.

Merkez Bankası 28 Mayıs tarihi için; 100 milyon TL’lik Hazine Bonosu (Devlet İç Borçlanma Senedi-DİBS) ihalesi ile yine 100 milyon TL’lik “Kupon Ödemeli Devlet Tahvili” ihalesi ilan etti.

Hükümete yakın kaynaklar, Türkiye’den beklenen para akışının yetersiz kaldığını Maliye Bakanlığı’nın kasasının boş olduğunu ve iş borç arayışında olduklarını sık sık dile getirirken, hükümetin yüksek faizle iç borçlanmaya gideceğine işaret ediyorlar. KKTC Maliye Bakanlığı Şubat 2020’de başlayan pandemi sürecinde (2020 içinde) 8 kez hazine bonosu satışıyla 441,5 milyon TL iç borç alırken, vatandaşa yönelik bir ihaleyle de 6,3 milyon TL borçlanmıştı.

Hazine, bu iki ihaleyle birlikte; COVID-19 salgını sürecinde (15 ay içinde) 10’uncu kez iç borç alma yoluna gitmiş olacak.

100 MİLYON TL’LİK HAZİNE BONOSU

KKTC Merkez Bankası dün Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği 202105 (Isın kodu: KKB070921T13) sayılı ihaleyle 100 milyon TL borçlanılacağını duyurdu.

Gerçek ve tüzel kişilerin de bankalar aracılığıyla katılabileceği DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale 102 gün vadeli olacak.

SOSYAL SİGORTALARIN BORÇLU CARİ HESABI BANKA DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Creditwest Bank’taki 30 milyon TL limitli borçlu cari hesabı kapatıldı ve Yakın Doğu Bank’tan 30 milyon TL limitli borçlu cari hesap kullanılmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi’nin ve Borç Yönetim Komitesi’nin kararları doğrultusunda, maaş ödemelerinde sorun yaşanmaması için Creditwest Bank bünyesinde 30 milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesabın kapatılması ve Yakın Doğu Bank bünyesinde yüzde 20.5 faiz oranı ile 30 milyon TL'ye kadar limitli borçlu cari hesap kullanılmasına, oluşacak masrafların Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmesine ve borç senedinin Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından imzalanmasına, ayrıca söz konusu borca devlet kefalet senedi verilmesine karar verdi.

