KTÖS, Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. Devletin 300 milyon TL daha borçlanma kararı aldığına dikkat çeken KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Türkiye para veriyorsa neden borçlanıyorsunuz?” diye sordu





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

“Türk Lirası eriyor Maliye Bakanı seyrediyor” yazılı pankart açan KTÖS, Maliye Bakanlığı ve hükümeti eleştirdi.

Maliye Bakanlığı önünde basına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Cumhuriyeti’nde “çete-devlet” bütünleşmesi olduğunu, KKTC’nin de kara para, uyuşturucu merkezi haline geldiğini iddia etti.

Elcil, ülkedeki sorunların daha da arttığını, ancak Maliye Bakanı’nın her ay “Türkiye’den kaynak gelmezse maaş ödeyemeyiz” dediğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

Devletin 300 milyon TL daha borçlanma kararı aldığını ifade eden Elcil, “Türkiye para veriyorsa neden borçlanıyorsunuz?” diye sordu.

Türkiye’nin savunma ödemelerini yapmadığını, o yüzden bunun bu tür açıklamalarla gizlenmek istendiğini öne süren Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ortaya konan iddialarla ilgili “şikayette bulundum, gereği yapılacak” gibi açıklamalarından ötürü eleştirdi.

Elcil, ülkedeki yasa dışı faaliyetlere karşı toplumun ayağa kalkması gerektiğini vurguladı.

Elcil, “Bizler de tehdit alıyoruz, almaya da devam edeceğiz ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi ve İsmet İnönü’nün “namuslu insanlar namussuzlar kadar cesur olmalıdır” sözünü burada kullanmak istediğini söyledi.

Basın açıklamasını ise KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora okudu.

Açıklama şöyle:

“Kurulmuş olduğu 1975 yılından beridir tek amacı kendilerine ve yandaşlarına menfaat sağlamak dışında herhangi bir gailesi olmayan Ulusal Birlik Partisi 46 yılın, 35 yılını hükümette geçirmiştir.

Bu süre içerisinde Kıbrıs Türk toplumu üretimden kopartılmış göç yollarına düşmüştür. Usulsüz işe alımlar geri ödenmeyen krediler haksız teşvikler sağlayarak adil olmayan bir düzen yaratmaya çalışmışlardır. Geçen bunca yıl zarfında bayrak ve devlet arkasına saklanarak her türlü usulsüzlüğü yasa dışılığı sergilemekten çekinmemişlerdir. Tüm bunları yaparken, şükran edebiyatını ve biat kültürünü şiar edinmişlerdir. Aynı geleneği UBP-DP-YDP hükümetinin maliye bakanı devam ettirmektedir. Türkiye’den para gelmezse memurları ödeyemeyiz söyleminin her hangi bir temeli yoktur. Bu söylentinin amacı biat ve şükran politikalarının devamını savunarak kendi siyasi geleceklerini korumaktır. Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz’a soruyoruz;

Enflasyon oranının düşürülmesi ile ilgili herhangi bir politikanız var mı?

Faiz oranının düşürülmesi ile ilgili herhangi bir politikanız var mı?

Son 10 yıl da Türk Lirası’nın döviz karşısında %412,76 değer kaybettiğini biliyor musunuz? Bununla ilgili herhangi bir politikanız var mı?

Son 10 yılda Türk Lirası’nın reel alım gücünün -80,49 gerilediğini biliyor musunuz? Bununla ilgili bir politikanız var mı?

Üretimin verimliliğinin geliştirilmesi ile ilgili herhangi bir politikanız var mı? Yoksa her ay sonuna bir hafta kala temeli olmayan gerçek dışı basına sızdırdığınız TC’den para gelmezse maaşları ödeyemeyiz söylemine devam mı edeceksiniz?

Göç Yasası ile göreve girenlere maaş artışı düşünüyor musunuz?

Asgari ücret ile çalışanların maaşlarını en düşük kamu maaşına endekslemeyi düşünüyor musunuz?

Sn. Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a önerimizdir;

%65 kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınarak kaynak yaratabilirsiniz.

Adaletli vergi sistemi kurarak kaynak yaratabilirsiniz.

Servet vergisi alarak kaynak yaratabilirsiniz.

Bu kaynakları kriter ve uygunluğa göre kredilendirerek ve teşvikler vererek üretim verimliliğini artırabilirsiniz. Sn. Dursun Oğuz ülkede mevcut kaynaklar vardır. Yeter ki, gerekli vizyon ve siyasi iradeye sahip olunsun. Bunları yapmak yerine, Ulusal Birlik Partisi geleneği olan şükran, biat ve muhtaçlık politikalarına devam etmek istiyorsanız sizin tercihinizdir.”