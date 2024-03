Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlığında çalışan kadın personelleri ziyaret etti

Bakan Berova; “Kadınlar, sağlıklı bir toplumun inşasında öncelikli ve önemli bir role sahiptir”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlığının çalışan kadın personellerini ziyaret ederek, karanfil takdim etti. ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nü kutladı.

Bakan Berova’ya, bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kadın personeller ile sohbet eden Bakan Berova, özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Toplumun yarısını oluşturan kadınların, toplumdaki yeri ve önemine işaret eden Berova, kadının ekonomi, siyaset ve sosyal yaşam gibi hayatın her alanında çok önemli katkılar sağladığının altını çizdi.

Berova; “Türk toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Nüfusumuzun yarısını teşkil eden kadınlarımız, toplumu güçlendiren ve şekillendirendir. Sağlıklı bir toplumun inşasında öncelikli ve önemli bir role sahiptir.

Dolayısıyla cinsiyet ayrımcılığının ve şiddetin her türlüsüne mutlak surette son verilmeli, tüm kadınların bireysel özgürlüğünü kazanması ve toplumsal statüsünün yükseltilmesi, her alanda daha aktif rol alması, hak, fırsat ve imkânlardan eşit bir biçimde yararlanmaları sağlanmalıdır.” dedi.