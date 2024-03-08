Son 24 saatde yaşanan polisiye olaylar

Girne’de dün Beşparmaklar Caddesi’nde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan M.N.’nin (E-31) aracında ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. M.N. tutuklandı.

-Ercan’da hava tabancası ve uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda dün yurt dışına çıkış yapmak isteyen B.K.’nin (E-29) üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, tescilsiz hava tabancası ve şarjörü, 2 canlı mermi, 1 canlı av fişeği, kama ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. B. K. tutuklandı.

-Girne Turizm Limanında maytap

Girne Turizm Limanı’nda dün KKTC’ye giriş yapan T.G.’nin (E-25) eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 3 bin 240 maytap tespit edilerek emare olarak alındı. T.G. tutuklandı.

-Polise

Lefkoşa’da Tanzimat Sokak’ta dün trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü M.Y.D. (E-48) kendisini görevli polise başka bir şahıs olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründükten sonra sahte beyanla başka bir şahıs adına trafik sabit ceza makbuzu düzenlenip tedavüle sürülmesini sağladığı tespit edilerek, tutuklandı.

-Çalıştığı işletmeden para çalan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 22 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede muhasebeci olarak çalışan T.K.(E-33), müşterilerden toplanarak kendisine teslim edilen 33 bin 695 TL ile 200 euro nakit parayı, işletmenin muhasebesine işlemeyip tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi.

T.K. tutuklandı.

-Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini zanlısı tutuklandı

Gazimağusa’da bir evde muhafaza edilen üç mutfak tipi boş tüp gazın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-43) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri sorgulamada M.G.’nin söz konusu tüplerin kendisine ait olduğunu beyan ederek Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete satmak suretiyle, sahtekarlıkla bin 200 TL nakit parayı temin ettiği de tespit edildi.

-Hırsızlık

Gazimağusa’da 13 Aralık tarihinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerine ait araç içerinden, para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen 3 bin TL nakit para, kimlik kartları, sürüş ehliyeti ve iki çek yaprağının H.M.B.(E-29) tarafından çalındığı tespit edildi.

Bahse konu şahsın benzer suçtan dolayı poliste tutuklu bulunduğu bildirildi.

-Sahtekarlıkla para temin eden bir kişi tutuklandı

İ.T.’nin (E-29) dün kendisine ait olmayan 2 mutfak tipi boş tüp gazın kendisine ait olduğunu beyan ederek, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerine satarak 700 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. i.T. tutuklandı.

KKTC’DE ikamet izinsiz ikamet eden bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan kontrol ve denetimler sonucunda; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de trafik kazası… İki kişi tutuklandı

Girne’de Üniversite Caddesi üzerinde dün Ali Eren Bozçalı (E-20) 165 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MC 222 plakalı araçla Girne Amerikan Üniversitesi çemberine dikkatsizce giriş yaparak Girne’ye doğru seyreden Müslüm Kaya (E-40) yönetimindeki LP 863 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

MC 222 plakalı araç sürücüsü Ali Eren Bozçalı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan, LP 863 plakalı araç sürücüsü Müslüm Kaya ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

