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Maliye Bakanı Berova’dan 2 Nisan mesajı: “Her çocuk farklı, her çocuk özeldir”

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Maliye Bakanı Berova’dan 2 Nisan mesajı: “Her çocuk farklı, her çocuk özeldir”
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Maliye Bakanı Özdemir Berova, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” mesajında her çocuğun farklı ve özel olduğunu vurguladı.

Otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu ifade eden Berova, özel eğitimle desteklenen otizmli bireylerin toplumla uyumlu, kendine yetebilen duruma gelebildiğini söyledi.
Bu konudaki toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artmasını temenni eden Berova, şunları da ifade etti:
“Otizm konusunda farkındalık oluşturmak, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, önyargıları yıkarak, otizmli bireylerin ve ailelerin sosyal hayatta yer alabilmesi için imkânlar sunmak ve engelleri kaldırarak sorunlara çözüm bulmak hepimizin görevi.”
 
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