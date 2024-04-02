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Taçoy’dan otizm mesajı: “Hepimiz bir farkındalık hareketinin parçası olabiliriz”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, otizmli bireylerin toplumsal hayata katılmasında en etkili yöntemin özel eğitim olduğunu vurguladı.

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Taçoy’dan otizm mesajı: “Hepimiz bir farkındalık hareketinin parçası olabiliriz”
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Taçoy, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda “İlk hedefimiz bu konuda yeterli seviyenin sağlanması için çalışmak olmalı” ifadelerine yer verdi.
“Hepimiz bir farkındalık hareketinin parçası olabiliriz” diyen Taçoy, otistik bireylerin ve ailelerinin mutlu olabilmesi, sosyalleşmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi temennisini dile getirdi.
Hasan Taçoy, bu konuda yapılan farkındalık kampanyalarına destek çağrısında bulundu.
 
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