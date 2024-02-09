Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak

Kamuda yetkili 3 sendika KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ, pazartesi günü Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde iki saatlik uyarı grevi yapacak.





Sendikalar adına KAMUSEN Başkanı Metin Atan tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyarı grevinin gerekçesi olarak idari ve istihdam sorunları gösterildi. Açıklamada, saat 11.30’da Daire önünde basın açıklaması yapılacağı da bildirildi.

