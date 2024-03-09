Son 24 saatte KKTC de neler oldu ?

Polisiye olaylar

VAHİM ZARAR, TABİBLER BİRLİĞİ YASASINA AYKIRI HAREKET VE İHMALKARANE EYLEMDE BULUNMAK

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

YARALAMA, KAVGA, RAHATSIZLIK VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA

KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA VE TECAVÜZİ ALET TAŞIMA

AVA KAPALI BİR GÜNDE DOĞADA KÖPEK GEZDİRMEK

YANGIN

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

KAPAMA SAATLERİNE RİAYETSİZLİK

KAYIP ŞAHIS

Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.

Kapatma saatine uymadığı tespit edilen toplam 4 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Aracında yapılan arama sonucu bir adet bıçak ve beyzbol sopası tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

2023 yılı Kasım ayı ve 04.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren dövme işlemi yapılan bir iş yerinde, A.G.(E-43)’nin, bir müşterinin vücudunda bulunan dövme silme işlemini, tabip olmadığı ve yetkisi olmadığı halde lazer cihazı kullanarak işlem yaptığı ve yapılan işlem sonucunda da müşterinin sağ el bileği üzerinde ikinci derecede yanık oluşmasına sebep verdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.08.03.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Limanda bulunan bir gemide Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, 19.480 adet elektronik sigara tütünleri tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantılı olarak M.E.(E-24), M.E.(E-51), U.E.(K-18), E.M.(E-44), Y.G.(E-29) ve M.G.(E-50) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.09.03.2024 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Çatalköy’de, M.C.K. (E-26), C.Y.(E-45) ve E.K.(E-20) bir taraf olup aralarında yolcu taşımacılığı yüzünden çıkan tartışma sonucunda O.K.(E-33), O.K.(E-28) ve G.A.(E-35) ile bir birlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, C.Y.(E-49) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile O.K’yi sağ bacak kısmından yaralamıştır. Olayda yaralanan O.K. kaldırılmış olduğu hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Olaya karışan bahse konu tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.09.03.2024 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, U.T.(E-21)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; bir adet sivri uçlu bıçak ile bir adet beyzbol sopası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.08.03.2024 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Mormenekşe’de, M.Ş.(E-45)’nin, futbol sahasının kuzey kısmındaki arazi içerisinde, kendisine ait dört adet av köpeğini ava kapalı bir günde gezdirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahsa 13.793,5 TL tutarında idari para cezası kesilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.08.03.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Ergazi'de Alkan KARAGİL’e ait ikametgahının garajı içerisinde park halinde bulunan ML 007 plakalı traktör, yıldırım düşmesinden dolayı alev alarak kabin kısmı tamamen yanmıştır. Yangın olay yerinde bulunan çevre sakinleri tarafından söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.08.03.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.09.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da eğlence mekanlarına yönelik polis tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, dört iş yerinin, kapama saati olan saat 00.00’da iş yerlerini kapatmaları gerekirken kapatmayıp kapama saatlerine uymayarak faaliyette oldukları tespit edilmiştir. Bahse konu iş yerleri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.08.03.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Ada Su ESENTAŞ (K-13) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen daha evine dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 523 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve 6 kişi tutuklandı.Denetimler Kapsamında;Toplam 2,168 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 517 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.275’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,44’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,11’i sigortasız araç kullanmak ve139’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.1. 09.03.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne - Güzelyurt anayolunun 28-29. km'leri arasında, Andreas PAVLOU (E-34) 277 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HBM 442 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametinden Girne istikametine dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.2. 09.03.2024 tarihinde, saat 02.20 sıralarında, Güzelyurt - Serhatköy eski anayolu üzerinde, Ece KARAOSMANOĞLU (E-30) yönetimindeki JH 393 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Zümrütköyde sağa meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı, soruşturma devam etmektedir.3. 09.03.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesinde boyunca SJ 635 plakalı salon aracı güney istikametine doğru 331 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Azad ACHİLOV (E-36) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Dede Döner önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu o esnada yolun solunda park halinde bulunan GA 395 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpma sonucu öne doğru savrulan GA 395 plakalı araçta da önünde yine park halinde bulunan VK 815 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. SJ 635 plakalı araç sürücüsü Azad ACHİLOV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.