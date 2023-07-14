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Makinistlerde ‘Euro’ dönemi

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Oto tamircileri, işçilik fiyatlarının artık Euro üzerinden hesaplanacağını açıkladı

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Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
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Ülkedeki otomobil tamircileri, fiyatlarını TL’den Euro’ya çevirme kararı aldı.
Zorunlu TL kullanımı ve kötü ekonomi yönetimi nedeniyle her gün yükselen döviz karşısında maaş ve kazançları eriyen, gider ve masrafları da artan işçi, emekçi ve esnaf, ayakta kalabilmenin yollarını aramaya devam ediyor.
Araçlar için gerekli olan parçaların ve tamirde kullanılan ürünlerin çoğunu yurt dışından ya da döviz cinsinden belirlenen fiyatlarla alan ancak TL ile çalışan makinistler de fiyatlarını TL cinsinden Euro cinsine çevirdi.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'na bağlı Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği, yayınladığı bildiri ile 2023 İşçilik fiyatlarının artık Euro üzerinden hesaplanacağını açıkladı.
 
Otomobil Tamircileri Birliği tarafından yayınlanan eski ve yeni fiyat tarifeleri şöyle;
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