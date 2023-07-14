Waycup Cafe’nin genç işletmecisi Işıl Direktör, tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına tepki gösterdi: “Çin’den sipariş verip tedarik ettiğim binlerce dolarlık bir makine çöp! Göz göre göre batırılıyoruz”

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Waycup Cafe’nin genç işletmecisi Işıl Direktör, 10 Temmuz’da yürürlüğe giren “tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması” yasası ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, işletmecilerin göz göre göre batırıldığını karar alınmadan önce önlem alınabilmesi için 2-3 seneye ihtiyaç olduğunu belirtti.İşletmeci Işıl Direktör yaptığı paylaşımda şöyle dedi:“Gelişen çağa ayak uydurmaya çalışarak 2021’den beri pet bardakların ağızlarını kapatmak için Çin’den sipariş verip, 1-2 ay önce tedarik ettiğim binlerce dolarlık bir makine “sırf” iş hacmimi arttırıp paket yapıp, müşteri memnuniyeti sağlayabilmek için, 10 Temmuzda geçen yasa gereği pet bardak kullanımının yasaklanması ile makine çöp!2. Şubem Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde, bazı zaman günde 200-300 kahve. Siz hayal edebilir misiniz bu iş yükü içerisinde cam bardak kullanımını? Biz mutlumu yuz sizce pet bardak kullanıp, ürün maliyeti arttırarak?Boş bardak+kapak+pipet= 5/6₺ ! Ama mecburuz!Sizi bilemem ama ben mecburum! Batmamak için, üretip satış yapabilmek için. Ben senenin başında 50.000 adet Pet Bardak bağladım, satın aldım, napacayım şimdi bunları? Çok affedersiniz ama bir tarafıma mı?Bize bu süreçte geçiş süresi olarak, önlem alabilmemiz için en az 2-3 sene verilmesi gerekmektedir!Ben bir işletmeci olarak bu alınan kararı sonuna kadar kınıyorum! Ya da sizin ülkenizde bu işi yaparak, pet-plastik satış yaparak geçinen ve istihdam sağlayan tedarikci-üreticiler var, sizler hükümet olarak nasıl bu insanların gözler önünde batmasına izin verebilirsiniz? Yurtdışında da yaşamış, birkaç adım mesafemizde Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye de giden gelen bir kişi olarak alınan bu kararı sonuna kadar kınıyorum! Göz göre göre batırılıyoruz!”