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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası konser verecek

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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası konser verecek
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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, cuma günü Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’nda konser verecek.
Halkın davetli olduğu konser saat 20.00’de başlayacak.
 
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