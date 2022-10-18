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Mağusa yağmura teslim

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Gazimağusa’da yağmurla birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü

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Mağusa yağmura teslim

 
Sağanak yağış Kuzey Kıbrıs’ı etkisi altın aldı.
Gazimağusa’da bazı yollar alt yapı eksiklikleri nedeniyle yağmur suyuyla doldu.



Kimi araçlar oluşan su göletleri nedeniyle bozulup yol içerisinde kaldı.
Su baskınlarının olduğu bölgelerde bazı iş yerlerine de su girdi, esnaf zor anlar yaşadı.
Bir motosiklet sürücüsü de yağmur sularının oluşturduğu gölette zor anlar yaşadı.



Aracı su göletinden dolayı stop eden bir vatandaş da zorluk yaşadı.
Gazimağusa’da yaşayan vatandaşların sosyal medya paylaşımları Belediye Başkanı İsmail Arter'e yönelik tepkiler içeriyordu.. Arter'in alt yapı yatırımı yapmaması eleştiri konusu oldu.


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