Yağmur, Güney’de zarara yol açtı

Güney’de hortum nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, uçan çatı bir araca çarptı. Dağdan kopan kaya parçaları yola düşerek yoldan geçen aracı ezdi. Birçok evi su basarken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, heyelan nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bölgemizi önceki gün itibarıyla etkisi altına alan yağışlı hava sistemi Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Baf bölgesinde maddi zarara, su baskınlarına, çatıların uçmasına, heyelana neden oldu, yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.Güney’de yayımlanan Alihtia ve diğer gazetelere göre önceki gün yaşanan kuvvetli rüzgar ve hortumlar özellikle Baf bölgesinde ve Limasol’da etkili oldu. Hortum nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. 50 metre sürüklenen çatı bir araca çarptı.Biriken yağmur suyu, ağaç devrilmesi ve heyelan nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Rum Elektrik İdaresi’ne ait elektrik direkleri yıkıldı. İtfaiye, su baskınına uğrayan çok sayıda eve ve yağmur suyu dolan yollarda mahsur kalan araçlara müdahale etti.Rum Meteoroloji Dairesi dün de etkisini sürdüren hava sistemi nedeniyle akşam saatlerine kadar geçerli olmak üzere sarı alarm verdi.Öte yandan Güney Kıbrıs’ın Sykopetra bölgesinde dağdan kopan kaya parçalarının ana yola düşmesi sonucunda yoldan geçen aracı ezdi. Ezilen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Olay dün saat 06:45'te Sykopetras - Arakapa yolu üzerinde bir noktada büyük bir kayanın koparak önce yoldan geçen bir araca düşmesine ve ardından yola düşmesine neden oldu.35 yaşındaki sürücünün hafif şekilde yaralanmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı araç sürücüsünü Limasol Devlet Hastanesine kaldırıldı.