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Mağusa ve İskele bölgesi sağanak yağışa teslim

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Mağusa ve İskele bölgesi sağanak yağışa teslim
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Ülkemizde mayıs ayı ile birlikte zaman zaman yağan etkili sağanak yağmurlar  bugün Mağusa ve İskele bölgesinde etkili oluyor.

Öğleden sonra 15.00 sırlarında Mağusa bölgesinde başlayan ve birçok köy ile şehir merkezinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler geldi, yollar suya boğuldu.

Özellikle Mağusa şehir merkezinde birçok yolda yağmur suları nedeniyle tıkanmalar oldu. Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı.

Mağusa'da yağmurun  durması sonrasında Mağusa  Belediyesi ekipleri araçlarıyla yollarda kalanlara müdahale etti.

Belediye ekipleri tıkalı olan rogarları açarak suyun akışısını sağladı.
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