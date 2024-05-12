Mağusa ve İskele bölgesi sağanak yağışa teslim

Ülkemizde mayıs ayı ile birlikte zaman zaman yağan etkili sağanak yağmurlar bugün Mağusa ve İskele bölgesinde etkili oluyor.Öğleden sonra 15.00 sırlarında Mağusa bölgesinde başlayan ve birçok köy ile şehir merkezinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler geldi, yollar suya boğuldu.Özellikle Mağusa şehir merkezinde birçok yolda yağmur suları nedeniyle tıkanmalar oldu. Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı.Mağusa'da yağmurun durması sonrasında Mağusa Belediyesi ekipleri araçlarıyla yollarda kalanlara müdahale etti.Belediye ekipleri tıkalı olan rogarları açarak suyun akışısını sağladı.