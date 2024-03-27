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Mağusa Ravelin Kulübü ve DAÜ öğrencileri “Sürdürülebilir Gastronomi” atölyesi yaptı

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Mağusa Ravelin Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm Kulübü öğrencileriyle birlikte, “Sürdürülebilir Gastronomi” temalı 2 farklı atölye çalışması yaptı.

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Mağusa Ravelin Kulübü ve DAÜ öğrencileri “Sürdürülebilir Gastronomi” atölyesi yaptı
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Mağusa Ravelin Kulübü’nden yapılan açıklamada, İlk atölyede, Şef Münevver Gürel’in moderatörlüğünde, limon ve limon suyu kullanarak limonata, kabuğu ile reçel yapıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, ikinci atölyede ise, “ayrelli” toplamaya gidilerek, bu bitkiyi tanıma ve tatma etkinliği yapıldı. 

Sürdürülebilir gastronominin önemine dikkat çekilen açıklamada, sürdürülebilir gastronominin herhangi bir yiyecek veya içeceğin hazırlanma aşamasında hiçbir doğal kaynağın boşa harcanmamasını ve üretimin gelecekte de çevreye ya da sağlığa zararlı olmayacak şekilde devam ettirilmesini odağına aldığı kaydedildi.

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